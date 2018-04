'Career High' Mertens na toernooizege

Na haar toernooizege in het Zwitserse Lugano boekt Elise Mertens drie plaatsen winst op de gepubliceerde nieuwe WTA-ranking. Ze staat nu op de zeventiende plaats, de hoogste notering uit haar carrière.

In Lugano rekende Mertens in de finale in twee sets (7-5 en 6-2) af met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, goed voor haar derde WTA-titel in het enkelspel. Samen met Kirsten Flipkens pakte Mertens in Zwitserland ook de dubbeltitel.

De sprong van Mertens over de Slowaakse Magdalena Rybarikova (18e), de Australische Ahleigh Barty (19e) en de Française Kristina Mladenovic (20e) is de enige wijziging in de top twintig. Helemaal bovenaan het klassement blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza.

Alison Van Uytvanck boekt één plaats winst en is terug te vinden op de 50e plaats. Kirsten Flipkens klimt van de 74e naar de 70e plaats. Yanina Wickmayer is 107e (-1), Ysaline Bonaventure 133e (-) en Maryna Zanevska 154e (+1).

Mertens, Van Uytvanck, Flipkens en Bonaventure nemen het komend weekend in de Fed Cup op tegen het Italië. België moet winnen om in 2019 opnieuw in de Wereldgroep te kunnen uitkomen.