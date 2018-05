Carapaz verrast favorieten in Giro

De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de achtste etappe van de Giro gewonnen. De renner van Movistar sprong weg in de slotkilometers van de slotklim en kwam solo aan. Simon Yates behoudt zijn roze trui.

Vooraf werd gezegd dat het wel eens een rit kon worden voor de vluchters. Het moment voor Tosh Van der Sande om mee in de vroege vlucht te duiken. Na 30 kilometer trok hij met zes metgezellen in de aanval. Maar dat bleek niet voldoende om voor de ritzege te gaan. Van der Sande moest als een van de eersten de rol vooraan lossen. Nederlander Koen Bouwman was de laatste die voorop bleef, maar werd in de laatste kilometer voorbijgesneld door de witte trui Richard Carapaz, die weggesprongen was uit het naderende peloton.

De Ecuadoraan hield zijn voorsprong vast tot op de streep. Zeven seconden later sprintten Davide Formolo en de Fransman Thibaut Pinot naar de tweede en derde plaats. In het algemeen klassement blijft de Brit Simon Yates aan de leiding. Hij heeft zestien seconden voorsprong op de Nederlander Tom Dumoulin. De Colombiaan Esteban Chaves is derde op 26 seconden.