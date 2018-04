Capello stopt voorgoed als coach

Fabio Capello zet een punt achter zijn trainerscarrière. De 71-jarige succescoach diende eind vorige maand nog zijn ontslag in bij het Chinese Jiangsu Suning. Capello wil voortaan enkel als tv-analist door het leven gaan.

“Ik wilde graag nog één keer een club trainen, en Jiangsu was mijn laatste job in het voetbal”, vertelt Capello op een Italiaanse radio. Capello was ook op de lijst om de nieuwe bondscoach van Italië te worden. De Italiaanse bond is op zoek naar een nieuwe coach, na de desastreuze WK-campagne onder Gian Piero Ventura. Italië mist het Wereldkampioenschap voor het eerst sinds 1958.

De Italiaanse succescoach heeft een indrukwekkend palmares. Hij begon in 1982 als jeugdtrainer bij AC Milan. Nadien was hij vijf jaar lang assistent-coach bij de eerste ploeg van de Rossoneri. In 1991 verving hij de legendarische Arrigo Sacchi, om de nieuwe coach van de A-kern te worden. Met Milan won hij vier landstitels en één keer de Champions League in 1994 tegen FC Barcelona. Capello was ook tweemaal coach van de Spaanse grootmacht Real Madrid, met wie hij twee titels bemachtigde. Hij was ook nog coach van AS Roma en Juventus Turijn, vooraleer hij bondscoach werd van Engeland en Rusland.

Bekijk hieronder zijn indrukwekkende palmares:

AC Milan:

Serie A titels: 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96

Italiaanse Supercup: 1992, 1993, 1994

UEFA Champions League: 1993-1994

Real Madrid:

La Liga titels: 1996-97, 2006-07

AS Roma:

Serie A titel: 2000-01

Italiaanse Supercup: 2001

Juventus: