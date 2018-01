Cant negende keer Belgisch kampioen

Sanne Cant (Iko-Beobank) mag zich voor het negende jaar op rij Belgische kampioene veldrijden noemen. De 27-jarige Antwerpse toonde zich zondag duidelijk de sterkste in het zand in Koksijde.

9e opeenvolgende keer BK voor @Sannecant, die met applaus wacht op @Ellenvanloy en nicht @loessels pic.twitter.com/lELr0FD95U — Merijn Casteleyn (@MerijnCasteleyn) 14 januari 2018

Cant, die ook wereld- en Europees kampioene is, zette al vroeg in de wedstrijd een solo op. Vervolgens reed ze onbedreigd naar een nieuwe driekleur. Ook een (onschuldige) valpartij kon haar ritme niet breken. Aan de streep telde Cant een minuut voorsprong op Ellen Van Loy. Loes Sels pakte even later brons. De Belgische kampioenschappen worden zondagnamiddag afgesloten met de titelstrijd bij de mannen elite. Wereldkampioen Wout van Aert is torenhoog favoriet om voor de derde opeenvolgende keer de tricolore trui te veroveren.