Campenaerts wint afsluitende tijdrit in Tirreno-Adriatico

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) heeft de afsluitende tijdrit in de Tirreno-Adriatico (WorldTour) gewonnen. De 27-jarige Antwerpenaar had voor 10 kilometer in de straten van San Benedetto del Trento drie seconden minder nodig dan de Italiaan Alberto Bettiol. De Nederlander Jos van Emden werd op vier seconden derde. Yves Lampaert reed de vijfde tijd, hij was zeven seconden trager dan Campenaerts.

De 29-jarige Sloveen Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo), in de tijdrit elfde op dertien seconden, is de eindwinnaar van de 54e editie. In de eindstand heeft hij slechts één seconde voor op de Brit Adam Yates. De Deen Jakob Fuglsang maakt op dertig seconden de top drie compleet.

Voor Campenaerts, die in april het werelduurrecord aanvalt, is het de zesde profzege, de eerste dit seizoen en de eerste in de Worltour. Ook de vorig vijf behaalde hij in tijdritten.

Roglic bracht eerder dit jaar al een rit en de eindzege in de UAE Tour (WT) op zijn palmares. Op de erelijst van de Koers van de twee zeeën volgt hij de Pool Michal Kwiatkowski op.