Campenaerts razend na verlies in Giro-tijdrit door stuntelige fietswissel

Victor Campenaerts werd vandaag tweede in de tijdrit van de negende etappe. Primoz Roglic won, maar die zege had eigenlijk voor Campenaerts moeten zijn. Op 1,5 km van de finish had de tijdritspecialist van Lotto Soudal een fietswissel nodig vanwege een mechanisch probleem. En daar was hij absoluut niet tevreden mee.

De werelduurrecordhouder leek lang op weg naar de ritzege in San Marino, maar moest finaal toch de hotseat verlaten. De Antwerpenaar moest op anderhalve kilometer van de finish nog van fiets wisselen, en die tijd lijkt hem in de eindafrekening fataal te zijn geworden. Hij gaf uiteindelijk elf seconden toe op Roglic. Voor de 29-jarige Sloveen is het al de tweede ritzege in deze Giro. Hij won vorige week zaterdag ook al de openingstijdrit en werd zo de eerste rozetruidrager.

Die roze trui verloor hij donderdag aan Valerio Conti. De Italiaan werd 38ste in de tijdrit, maar hij behoudt wel zijn roze leiderstrui. Maandag staat er voor de renners in deze Giro een eerste rustdag op het programma. Dinsdag herneemt de wedstrijd met een vlakke etappe van 145 kilometer tussen Ravenna en Modena