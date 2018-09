Campenaerts na historisch WK: "Ben supercontent"

Victor Campenaerts heeft een bronzen medaille behaald op het WK tijdrijden, en is zo de eerste Belgische wielrenner die daarin slaagt. "Dit is een bevestiging dat ik wereldtop ben", zei hij achteraf aan VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn.

Campenaerts had een beetje moeite om het zelf te geloven na afloop. "De derde plaats was het hoogste waar ik op mikte, en dan blijkt dat je nog meestrijdt voor de tweede plaats. Ik ben supercontent."

"Het parcours met deze klim was echt superzwaar", gaf Campenaerts toe. "De stukken ervoor lagen me wel en ik wist dat ik in goede vorm was. Ik was goed gerecupereerd van de Vuelta en was gewoon top vandaag."

"Wereldtop"

Tot het einde streed Campenaerts nog mee voor de tweede plaats, het verschil met Tom Dumoulin was zelfs maar een halve seconde. "Ik sta op dat podium met Tom Dumoulin en Rohan Dennis. Dit is de bevestiging dat ik wereldtop ben", zegt een dolblije Campenaerts.

De beste Belgische prestatie tot voor kort op een WK tijdrijden bij de mannen elite was een zesde plaats voor Leif Hoste (2001), Stijn Devolder (2008) en Nico Emonds (1994).