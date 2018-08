Campenaerts haalt goud op EK tijdrijden

De Belgische wielrenner Victor Campenaerts heeft goud behaald in de tijdrit op het EK wielrennen. Hij verlengt zo zijn Europese titel.

De renner van Lotto-Soudal haalde in de laatste rechte lijn alles uit de kast. Uiteindelijk was hij slechts 63 honderdsten van een seconden sneller dan de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Yves Lampaert werd knap vierde.

De vormzwangere Yves Lampaert liet zien dat hij zijn uitstekende conditie uit de Tour de France gewoon doortrekt. De man die op de Champs Elysées op een zucht van de zege strandde, ging in Glasgow voortvarend van start. Na iets minder dan elf kilometer koersen tegen de klok, prijkte zijn naam bovenaan aan het eerste tussenpunt. Ook Victor Campenaerts kwam dan niet in de buurt, want hij deed er net geen twintig seconden langer over.

Was het een te snelle opening van Lampaert? Aan het tweede tussenpunt bevestigde de Quick.Step-renner. Hij probeerde de lijn ook met veel grinta door te trekken naar de streep. Met 54 minuten en negen seconden was de eerste richttijd van de dag een feit. Maar was het genoeg voor een medaille?

Ondertussen was het ook flink beginnen regenen in Glasgow en dat was niet het geval in het begin van de tijdrit. Het deerde Jonathan Castroviejo niet. De grootste uitdager van Victor Campenaerts leek zijn race tegen de klok goed in te delen en plaatste zijn naam na 30 kilometer aan het tweede tussenpunt op nummer één. Ook Campenaerts was aan een steile opmars bezig. Hij moest aan datzelfde punt negen seconden prijs geven op de Spanjaard. Twee (Lampaert) en drie (Campenaerts) dus voor België na 30 kilometer.

Het was een Duitser die de gouden droom van Lampaert aan diggelen sloeg. De 27-jarige West-Vlaming zag hoe Maxmilian Schachmann, nota bene een ploegmaat bij Quick.Step, zijn zitje op de hot seat overnam. Lang mocht die daar niet plaatsnemen, want Jonathan Castroviejo kwam eraan. De 31-jarige renner van Sky deed liefst 26 seconden sneller dan de Duitser. Lampaert tuimelde plots naar de derde plek.