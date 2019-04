Een cameraman is zelf in de spotlight gekomen tijdens een tennismatch tussen de Nederlandse Kiki Bertens en de Duitse Anna-Lena Friedsam in Stuttgart. Toen de bal van Bertens afweek en zijn richting uitkwam, kon de man de bal vangen. Zijn ‘catch’ werd beloond met luid applaus. Uiteindelijk won Bertens de match in twee sets: 7-5 en 6-2.