Caleb Ewan bezorgt Lotto Soudal eerste zege in de Giro

Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft zaterdag de achtste etappe in de Ronde van Italië (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Australiër haalde het in de langste etappe van deze Giro - 239 kilometer - in een massaspurt voor Italiaans kampioen Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) en de Duitse leider in het puntenklassement, Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe). De Italiaan Valerio Conti (UAE Emirates) behoudt de roze leiderstrui.

In een geschiedenisloze etappe kleurden de Italianen Damiano Cima (Nippo Vini Fantini) en Marco Frapporti (Androni Giocattoli) het wedstrijdverloop in de vlucht van de dag. Het duo werd op dertig kilometer van de aankomst gegrepen, waarop ook Louis Vervaeke (Sunweb) nog een poging waagde.

Samen met bergkoning Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en de Fransman François Bidard (AG2R La Mondiale) reed hij een tijdje voor het peloton uit, maar de verwacht massaspurt kwam er toch. Daarin toonde Caleb Ewan zich enigszins verrassend sneller dan Viviani en Ackermann. Het is voor Lotto Soudal de eerste ritzege in deze Giro.