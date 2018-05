Buffon stopt na 17 jaar bij Juventus

Juventus-legende Gianluigi Buffon (40) speelt zaterdag zijn laatste wedstrijd voor de Oude Dame. Of hij ook een punt zet achter zijn voetbalcarrière, weet hij zelf nog niet. “Tot vijftien dagen geleden zou ik stoppen. Ondertussen zijn er aanbiedingen voor zowel op als naast het veld. Volgende week beslis ik.”

“Het enige dat op dit moment zeker is, is dat ik zaterdag mijn laatste wedstrijd speel voor Juventus”, vertelt Buffon. "Daarna ga ik enkele dagen nemen om rustig na te denken. Eind volgende week neem ik dan een definitieve beslissing.”

De kans is groot dat Buffon er nog een jaartje als speler bij doet in het buitenland. “De aanbiedingen die op tafel liggen, komen van buiten Italië. Ik ben gewoon van op het hoogste niveau te spelen.” Lees: Champions League-niveau. “Voorstellen van een lager niveau zal ik niet overwegen.” Een van de clubs die interesse zou tonen, is Paris-Saint Germain.

Juventus-legende

Zeventien jaar lang verdedigde Buffon het doel van Juventus. Met de Oude Dame won Buffon zeventien trofeeën. Hij werd er tien keer kampioen, waarvan één titel in de Serie B, won drie keer de Coppa Italia en vier keer de Supercoppa. Met Juventus speelde Buffon drie keer de finale van de Champions League, maar die werd telkens verloren.

Azzurri

Buffon zet ook officieel een punt achter zijn interlandcarrière. Een afscheidswedstrijd komt er niet. “Die heb ik niet nodig. De meeste waardering kreeg ik tijdens mijn periode bij de Italiaanse ploeg.” Buffon werd in 2006 wereldkampioen met de Azzurri en verzamelde in totaal 176 caps.

Bekijk hier de volledige persconferentie van Gigi Buffon: