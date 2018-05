Brys nieuwe coach van Sint-Truiden

Marc Brys wordt volgend seizoen de nieuwe trainer bij Sint-Truiden. Beide partijen kwamen tot een akkoord voor drie seizoenen. Maandag wordt Brys dan officieel voorgesteld.

STVV zocht een opvolger voor Jonas De Roeck en vond die dus bij Marc Brys. De trainer van Beerschot-Wilrijk komt voor drie jaar over naar Stayen. De carrière van Brys startte bij Londerzeel. Later ging hij aan het werk bij Berchem, Deinze, Moeskroen, FC Eindhoven, Den Bosch, KV Mechelen en de Aziatische clubs Al-Faisaly en Al Raed. De Antwerpenaar kende zijn hoogtepunt in 2005. Toen behaalde Brys bij Germinal Beerschot bekerwinst tegen Club Brugge.

Afgelopen seizoen was hij dus aan het werk bij Beerschot-Wilrijk waarmee hij op een haar na de promotie naar de hoogste afdeling miste. Het jaar voordien was hij met datzelfde Beerschot-Wilrijk gepromoveerd vanuit de eerste amateurklasse naar 1B.