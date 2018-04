Brugge blijft leider na gelijkspel in Genk

Het duel tussen Racing Genk en Club Brugge heeft vanavond geen winnaar opgeleverd. De openingswedstrijd van de zesde speeldag van Play-off 1 in de Jupiler Pro League eindigde in de Luminus Arena op 1-1.

Genk kreeg vroeg een reuzenkans via Trossard, maar hij miste oog in oog met Club-doelman Gabulov. De bezoekers reageerden, maar Vormer, Limbombe en Vanaken botsten op thuiskeeper Vukovic. Vlak voor rust opnieuw een heet standje voor het Genkse doel, maar weer stond de Australische goalie pal.

Leeg doel

Na de pauze bleven grote kansen lang uit. Plots kwam blauw-zwart dan toch op voorsprong, toen Wesley Moraes (65.) voor het lege doel een voorzet van Diaby tegen de nette duwde. De reactie van de Limburgers bleef niet uit. Leandro Trossard (69.) kopte op center van Mata de gelijkmaker knap binnen. Diezelfde Trossard waagde nadien opnieuw zijn kans, maar zijn knal raakte de lat. Genk drong nadien nog aan, maar Club, dat best kon leven met een draw, gaf geen krimp meer.

Leider

Het team uit Brugge blijft in de stand ruim aan kop met 42 punten, voor Anderlecht (34 punten). AA Gent en Standard (elk 32 punten) volgen, Genk (31 punten) is vijfde. Charleroi sluit de rij met 30 punten.

Zondag staan de twee andere wedstrijden van de zesde speeldag in Play-off 1 op de agenda. Anderlecht ontvangt in de vooravond (18.00 uur) in de hoofdstad Charleroi. Nadien (20.30 uur) kijken AA Gent en Standard elkaar in de ogen in de Ghelamco Arena.