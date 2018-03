Broos ontkent akkoord met Verheyen

KV Oostende heeft (nog) geen akkoord met Gert Verheyen om de nieuwe hoofdcoach te worden. Dat bevestigt Hugo Broos aan de clubwebsite. Broos is sinds een maand sportief directeur van de kustploeg.

Verheyen, de huidige coach van de Belgische U19, wordt al een tijdje gelinkt aan Oostende. Hij zou er Adnan Custovic opvolgen. Volgens Hugo Broos is de deal echter allerminst beklonken. "Ik weet dat de naam van Gert Verheyen circuleert in de media en het is ook geen geheim dat Gert en ik elkaar vrij goed kennen. Het klopt echter zeker niet dat er al een akkoord is tussen KVO en Gert Verheyen”, zegt Broos.

Focus op play-offs

"Op vlak van resultaten deed Adnan Custovic het vrij goed. We moeten echter het totaalplaatje bekijken", gaat Broos verder. "Zo wil ik zien of iedereen zich kan opladen voor deze play-offs. De nabije toekomst zal wel uitmaken welke koers we zullen varen, maar nu ligt de focus op play-off 2." Oostende speelt zijn eerste match in groep B maandagnamiddag op het veld van Antwerp.

Volgend seizoen

Ook voor volgend seizoen zijn de ambities groot bij Oostende. “Daar zijn we duidelijk in: we willen Play-off 1 spelen. Of dat zal lukken, weten we natuurlijk niet. Anderlecht en Club willen ook elk seizoen kampioen spelen, maar er kan er maar één aan het langste eind trekken. In principe heb je de G5 en is er dan nog één ploeg die erbij komt in Play-off 1. Maar bon, ik ben positief ingesteld: we zullen competitief zijn.”