Brons voor Tornados op WK indoor

De Belgian Tornados, de Belgische 4x400m-estafetteploeg, hebben het brons behaald op het WK indoor in Birmingham. Ze haalden het met amper één honderdste verschil voor Trinidad en Tobago en dat in een Belgisch record. Voor de Tornados is het hun negende medaille in hun twintigste internationale finale.

Dylan Borlée opende voor België op de derde plaats. De jongste Borlée-broer zag Jonathan die derde plaats verliezen aan Trinidad & Tobago. De Verenigde Staten liepen vooraan intussen ver uit. Ook derde loper Jonathan Sacoor bleef op de vierde plek, waardoor Kevin Borlée opnieuw het verschil moest maken. Kevin, die in elke van de twintig internationale finales van de Tornados aanwezig was, deed zijn job voortreffelijk en stak aan de meet zijn neus net voor Trinidad & Tobago. Polen veroverde het goud, voor de VS die helemaal instortten.