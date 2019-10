Brons voor Belgian Tornados op WK atletiek, Cheetahs 4de

De Belgian Tornados hebben brons behaald in de finale van de 4x400 meter, het laatste nummer van het WK atletiek in Doha. Het is de eerste medaille voor de Tornados op een WK outdoor. De Belgian Cheetahs, aanvankelijk zesde, kwamen na diskwalificatie van Canada en Jamaica nog dicht bij het podium.

Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan en Kevin Borlée, in die volgorde, finishten in 2:58.78. Ze bleven zo amper 20 honderdsten boven het Belgisch record. De Verenigde Staten pakten het goud in 2:56.69, voor Jamaica (2:57.90). De Tornados stonden voor de zesde keer in de finale van een WK outdoor, nooit eerder wisten ze op het podium te eindigen.

Zaterdag verzekerden Julien Watrin, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kevin Borlée zich van een olympisch ticket door zich in 3:00.87 te plaatsen voor de finale. Het Belgisch record van de Tornados bedraagt 2:58.52. Daarmee werden ze in de zomer van 2016 vierde op de Spelen in Rio.