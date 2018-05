Brico Cross breidt uit met Ronse

De Brico Cross breidt voor het nieuwe veldritseizoen uit met de Hotondcross in Ronse, beter bekend als de Grote Prijs Mario De Clercq. Ronse maakt dus niet langer deel uit van de DVV Verzekeringentrofee, maar vormt een extra wedstrijd in de Brico Cross.

De organisatoren van de GP Mario De Clercq werken vanaf deze tiende editie samen met SportIDee, de overkoepelende organisator van de Brico Cross en van de Koppenbergcross. “Met ons kleine bestuur doen we het nog steeds met de volle goesting, maar we voelden dat er nog wat extra commerciële - en communicatiemogelijkheden onbenut bleven. We geloven dat SportIDee ons daarbij kan helpen. Al is de Hotondcross al een monument in het veldrijden, samen met hen kunnen we het nóg groter maken."

De GP Mario De Clercq vindt plaats op zondag 7 oktober en wordt de zevende manche in de Brico Cross. Ze zal net als de zes andere wedstrijden live te volgen zijn op VTM. Vorig jaar ging de zege in Ronse naar Lars Van der Haar.

Brico Cross 2018 (voorlopige kalender):

16 september: Geraardsbergen

6 oktober: Meulebeke

7 oktober: Ronse

13 oktober: Lokeren (eenmalig ter vervanging van Kruibeke, dat dit jaar het BK organiseert)

29 december: Bredene

6 februari: Maldegem

17 februari: Hulst (Ned)