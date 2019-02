Brendan Rodgers is nieuwe trainer van Youri Tielemans

Na het afscheid van Claude Puel krijgt Youri Tielemans Brendan Rodgers als nieuwe coach bij Leicester City. Hij tekent er een contract van 3 jaar. De Noord-Ier komt over van het Celtic van Dedryck Boyata.

Leicester City staat momenteel op de twaalfde plaats in de Premier League en ging in vijf van de laatste zes competitiewedstrijden onderuit. De 4-1-nederlaag bij laagvlieger Crystal Palace dit weekend, was de spreekwoordelijke druppel voor de Fransman Puel.

Ervaring in Engeland

De voorbije twee seizoenen veroverde Rodgers telkens de landstitel met Celtic. Ook nu staan de Bhoys opnieuw aan de leiding in de Schotse Premiership. Rodgers was al eerder in de Premier League aan de slag bij Swansea City en Liverpool.

De promotie van Swansea naar de Premier League in 2011, is voorlopig de knapste prestatie van de 46-jarige Rodgers. Het leverde hem een overstap naar Liverpool op, maar in drie jaar tijd kon hij de ‘Reds’ geen prijzen bezorgen.