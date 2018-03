Brecel verslaat Higgins met eerste 147

Luca Brecel won maandag in de Championship League van John Higgins, de nummer vijf van de wereld. Hij deed dat door in het derde frame een 147 te scoren, de beste score die een snookerspeler kan behalen.

Brecel won in augustus nog het rankingtoernooi China Championship, waar hij levende legende Ronny O’Sullivan uitschakelde. Sindsdien won de Belg weinig wedstrijden en besliste hij om op de Championship League zijn WK-ticket te halen. Brecel was na een 147 in het derde frame, de eerste in zijn carrière, zeker van de overwinning.

De volgende tegenstander van Brecel is Robert Milkins om 16:00.