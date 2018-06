Brazilië schakelt Costa Rica uit in blessuretijd

Brazilië heeft Costa Rica met 2-0 verslagen op de tweede speeldag in groep E op het WK voetbal. Het team van bondscoach Tite leek voor de tweede keer op rij genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, maar Philippe Coutinho (90.+1) en Neymar (90.+7) troffen raak in de blessuretijd. Brazilië telt nu 4 punten. Het puntenloze Costa Rica is uitgeschakeld voor de achtste finales.

Na een bleke vertoning tegen Zwitserland (1-1) was de Seleçao gebrand op een goede prestatie tegen Costa Rica in Sint-Petersburg. De Costa Ricanen lieten na dertien minuten de eerste grote kans optekenen. Gamboa trok zich op rechts op gang, Borges trapte zijn teruglegger naast.

Flauwe eerste helft

De Brazilianen overtuigden niet in de eerste helft, vier minuten voor rust haalde Marcelo uit vanop afstand. Maar zijn poging kon doelman Keylor Navas niet verontrusten. Na de rust sloeg de Braziliaanse motor wel aan. Een kopbal van Jesus belandde tegen de lat.

De herneming van Coutinho ging via een Costa Ricaans been naast. Real Madrid-doelman Navas onderscheidde zich nadien op pogingen van Neymar, Coutinho en Casemiro. De tijd drong voor de Brazilianen. Een plaatsbal van Neymar ging net naast de winkelhaak.

Videoref

In de 78e minuut wees ref Kuipers naar de stip, na contact tussen Acosta en Neymar in de zestienmeter van Costa Rica. Maar de videoref greep in, waardoor er alsnog geen strafschop volgde.

In de blessuretijd kon Brazilië dan toch vieren. Na een gemiste controle van Jesus prikte Coutinho de bal tegen de netten. Even later zorgde Neymar op aangeven van Costa zowaar nog voor de 2-0.

Vanavond

Om 20u staat de andere wedstrijd van de tweede speeldag in groep E op het programma. Dan staan Servië en Zwitserland tegenover elkaar. Op de eerste speeldag haalde Servië het met 1-0 van Costa Rica. De Brazilianen speelden 1-1 gelijk tegen Zwitserland.

In de stand leidt Brazilië met 4 punten, voor Servië (3), Zwitserland (1) en Costa Rica (0). Op de slotspeeldag speelt Zwitserland tegen Costa Rica, Servië neemt het dan op tegen Brazilië.