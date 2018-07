Brazilië plaatst zich voor kwartfinale WK

De Brazilianen wachten de Rode Duivels op in de kwartfinales van het wereldkampioenschap voetbal. In hun achtste finale ontdeden de Zuid-Amerikanen zich deze namiddag in Samara met 2-0 (rust 0-0) van Mexico.

Om een plaats bij de laatste vier staat de vijfvoudige wereldkampioen vrijdagavond in Kazan tegenover België of Japan, die elkaar vanavond in Rostov partij geven.

Schorsing

In de kwartfinales zal Brazilië niet kunnen rekenen op Casemiro. Hij kreeg een tweede geel op dit WK en is geschorst tegen België of Japan.