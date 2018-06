Brazilië kan geen afstand nemen van Zwitserland

Brazilië heeft zijn wedstrijd van de eerste speeldag in WK-groep E niet kunnen winnen. De Seleção bleef in Rostov steken op een 1-1 draw tegen Zwitserland.

Zwitserland ving de Brazilianen aanvankelijk goed op, maar kwam met de schrik vrij toen Paulinho plots voor doelman Sommer opdook maar de bal niet binnen kreeg. De Zuid-Amerikaanse belegering hield aan, en Philippe Coutinho (20.) opende de score met een heerlijke krul die via de paal onhoudbaar tegen de touwen vloog. Brazilië nam even wat gas terug, en Zwitserland kon opschuiven. Keeper Alisson op de proef stellen lukte echter niet. Ook bij de Goddelijke Kanaries bleven grote kansen uit. Thiago Silva kopte op slag van rusten wel een corner nipt over.

Brazilië kwam niet scherp uit de kleedkamer, en werd snel met de neus op de feiten gedrukt. Steven Zuber (50.) kopte een hoekschop hard voorbij Alisson. De Seleção moest even bekomen. Neymar, die tot dusver nog niet echt gevaarlijk had kunnen zijn, probeerde het van dicht, maar trof het zijnet. Ook Coutinho trapte even nadien wild naast.

Brazilië voerde met het ingaan van het slotkwartier de druk op. Dat leverde enkele hete standjes op, maar de Braziliaanse winning goal bleef uit.

Eerder op de dag won in dezelfde groep Servië zijn opener tegen Costa Rica met 1-0. Op de tweede speeldag speelt Brazilië tegen Costa Rica en treft Servië Zwitserland.