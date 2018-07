Brazilië-België: 1-2

Brazilië heeft het eerste tegendoelpunt gescoord in de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Het is nu 1-2. De Rode Duivels staan tegenover Brazilië in de kwartfinale van het WK voetbal. Als ze die winnen, spelen ze dinsdag 10 juli tegen Frankrijk in de halve finale.

België komt eerder al op voorsprong door een owngoal van Fernandinho. De hoekschop van Chadli werd door Fernandinho met de schouder in eigen doel gewerkt. De Belgen zijn de tweede helft gestart met een mooie voorsprong. In de 76ste minuut maakte Augusto het eerste doelpunt van Brazilië.

Chadli en Fellaini

Na hun goede beurt van maandag staan Nacer Chadli en Marouane Fellaini in de basis. De andere spelers zijn Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku en Eden Hazard.