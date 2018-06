Brazilië als groepswinnaar naar achtste finale WK

Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal in Rusland. De Seleçao schakelde met een 2-0 zege Servië uit op de derde en laatste speeldag in groep E. Zwitserland speelde 2-2 gelijk tegen Costa Rica, dat al uitgeteld was, en stoot eveneens door naar de laatste zestien.

In de achtste finales neemt Brazilië het maandag in de Samara Arena op tegen Mexico, tweede in groep F. Een dag later ontmoet Zwitserland in Sint-Petersburg Zweden, de verrassende groepswinnaar van poule F.

Brazilië, favoriet voor de eindzege, had genoeg aan een punt om door te stoten en leek dan ook niet echt aan te dringen in het stadion van Spartak Moskou.

In de 25ste minuut knutselden Neymar en Jesus, met het nodige geluk, een aardige combinatie ineen, maar de PSG-ster kon die niet afronden. Doelman Stojkovic bracht redding. Maar de 1-0 kwam dan toch op het scorebord. Coutinho stuurde in de 36ste minuut Paulinho diep, de Barcelona-middenvelder duwde de botsende bal over de uitgekomen Stojkovic in doel. De Serviërs stelden daar in de eerste helft bitter weinig tegenover.

Tweede helft

Ook meteen na de rust kon Servië niet echt dreigen. Na een Servische hoekschop counterden de Goddelijke Kanaries snel, Neymar besloot op Stojkovic.

Voorbij het uur waren er dan toch enkele hete standjes voor het Braziliaanse doel. Alisson duwde een voorzet tegen het hoofd van Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), maar Silva verhinderde de gelijkmaker. Even later knikte de Servische spits de bal op de Braziliaanse doelman. De Serviërs verzilverden het momentum niet, en kregen het deksel op de neus. Op hoekschop verschalkte Silva Stojkovic met een kopbal: 2-0.

Filipe Luis was nog dicht bij een derde Braziliaanse goal, zijn knal werd onschadelijk gemaakt door de Servische doelman. Neymar verzuimde tot driemaal toe om zijn tweede doelpunt op dit WK te maken. Een Servisch slotoffensief kwam er niet meer.

Poulewinnaar

Brazilië is poulewinnaar met zeven punten. Op de tweede plaats staat Zwitserland met vijf punten, voor Servië (drie punten) en Costa Rica (één punt).