Brazilianen druipen af met staart tussen de benen

Voor de Seleçao zit het WK er na de pijnlijke nederlaag tegen de Rode Duivels onherroepelijk op. Vanmiddag ging het richting luchthaven van Kazan, voor de terugvlucht naar Brazilië.

Op zijn Instagrampagina heeft Neymar voor het eerst gereageerd na de nederlaag tegen onze Goddelijke Duivels. De ster van PSG, die gisteravond in de mixed zone niet wou spreken, zegt: "Dit is het droevigste moment uit mijn carrière. De pijn is zo groot, omdat we wisten dat we verder konden gaan, dat we het WK konden winnen, dat we geschiedenis konden schrijven... maar het mocht niet zijn."