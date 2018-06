Boyata, Fellaini en T. Hazard trainen niet

Bondscoach Roberto Martinez kon op de laatste training in Dedovsk voor de afreis naar Rostov rekenen op twintig Rode Duivels, zeventien veldspelers en drie doelmannen. Dedryck Boyata, Marouane Fellaini en Thorgan Hazard zijn niet van de partij.

Zoals verwacht en aangekondigd trainden Vincent Kompany en Romelu Lukaku mee met de groep. De oefensessie was gewoontegetrouw slechts een kwartier open, nadien wordt er voortgewerkt achter gesloten deuren om het duel met Japan tactisch voor te bereiden.

Thomas Vermaelen heeft nog steeds een blauw oog na zijn botsing in het groepsduel tegen Engeland, maar dat zou geen problemen mogen opleveren voor de wedstrijd tegen Japan. Romelu Lukaku is volledig hersteld van zijn enkelblessure.

Kompany

Achter de naam van Vincent Kompany staan wel nog enkele vraagtekens. De verdediger van Manchester City is volledig hersteld van zijn liesblessure, maar vandaag en morgen zal er op training getest worden of hij genoeg matchfitheid heeft om tegen de Japanners negentig minuten aan te kunnen. Als dat niet het geval blijkt te zijn, is Thomas Vermaelen een meer dan valabel alternatief achterin. Tegen Engeland toonde Vermaelen dat er op hem gerekend kan worden. "Het is alsof hij nooit is weggeweest", zei de bondscoach daarover.

Tegen Japan zal Martinez na het festival van de wisselspelers in het duel met Engeland terugvallen op zijn vertrouwde basiself. Momenteel is het onduidelijk waarom Thorgan Hazard, Fellaini en Boyata niet meetrainden, maar zij komen in principe niet in aanmerking voor een basisplaats in de achtste finales.