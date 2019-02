Bouchikhi viert comeback met Belgische titel

Soufiane Bouchikhi heeft de Belgische titel in het veldlopen veroverd. In de slotmanche van de CrossCup in Brussel overklaste Bouchikhi de tegenstand. Bij de vrouwen was Hanna Vandenbusche de sterkste.

Bouchikhi moest een streep trekken door zijn veldloopseizoen door een blessure en vierde in Brussel zijn comeback in het veld.

Solo

Bouchikhi begon meteen sterk aan zijn wedstrijd en ging ervandoor met Lander Tijtgat. Ook uittredend Belgisch kampioen Isaac Kimeli kon de aansluiting nog maken.

Net voor de derde van acht rondes versnelde Bouchikhi en sloeg hij de beslissende kloof. Hij finishte solo, ver voor alle tegenstand, naar zijn eerste Belgische titel. Robin Hendrix en Dame Tasama vergezelden Bouchikhi op het podium.

CrossCup

Isaac Kimeli kende een off-day en maakte geen aanspraak meer op het podium. De veldloper uit Halle schrijft wel het CrossCup-klassement op zijn naam.

Bij de vrouwen veroverde Hannah Vandenbussche de Belgische titel. Sofie Van Accom werd tweede en daardoor behaalt zij alsnog de eindzege van de CrossCup.