Bottas wint in Bakoe en is opnieuw WK-leider

De Fin Valtteri Bottas heeft in zijn Mercedes de Grote Prijs Formule 1 van Azerbeidzjan in Bakoe. Bottas haalde het in de vierde race van het seizoen voor zijn ploegmakker Lewis Hamilton (Mercedes) en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). Het is de vijfde Grand Prix-zege in de carrière van Bottas.

Alweer een één-tweetje voor Mercedes, want in elke van de vier races stonden Bottas en Hamilton op de hoogste schavotjes. Achter Vettel vervolledigden de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) de top vijf.

Dankzij de zege neemt Bottas opnieuw de leiding in de WK-tussenstand over van Hamilton. Hij heeft nu 87 punten, dat is er eentje meer dan zijn ploegmaat. De volgende Grote Prijs vindt plaats in Barcelona, op 12 mei.