Borlées misschien niet mee naar EK atletiek

Er is heel wat commotie over een nieuwe gedragscode van de Belgische atletiekbond (KBAB). Tegen vandaag moesten alle atleten die gedragscode tekenen maar de meerheid weigerde. In de nieuwe code staat dat ze alleen officiële teamkledij mogen dragen, zonder eigen sponsors en dat ze hun portretrechten moeten afstaan.

Als ze zich niet aan die nieuwe gedragscode houden, volgen er grote boetes. De Borlées weigeren die nieuwe code te tekenen, ook al kan dat betekenen dat ze binnen acht dagen niet kunnen deelnemen aan het EK atletiek indoor in Glasgow.