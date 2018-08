Bordeaux schakelt AA Gent uit

AA Gent is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League. De Buffalo's verloren de terugwedstrijd in en tegen Bordeaux met 2-0. In de heenwedstrijd bleef het 0-0 in de Ghelamco Arena. Racing Genk wist zich wel te kwalificeren en gaat samen met Anderlecht en Standard de trommel in voor de loting van morgen.

De Gentenaars hadden in de heenwedstrijd een resem kansen laten liggen waardoor de terugwedstrijd lastig dreigde te worden. De bezoekers openden nochtans snedig, maar liepen na tien minuten al tegen een treffer van Francois Kamano aan. Toen Jimmy Briand er na 64 minuten van op de stip 2-0 van maakte, was het over en uit voor de Oost-Vlamingen, die zo een nieuwe opdoffer kregen nadat ze in de eigen Jupiler Pro League hun ritme gevonden hadden na een matige start.