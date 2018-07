Boonen verkent kasseirit in Tour

Tom Boonen is in aanloop naar de rit van zondag in de Ronde van Frankrijk de kasseirit gaan verkennen met VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn. “Het zal een uitdagende rit worden”, zei Boonen tijdens de verkenning.

"De renners gaan een vijftiental stroken moeten verteren. En zoals zo vaak in de Ronde van Frankrijk is het deelnemersveld iets anders dan in Parijs-Roubaix, waardoor er toch wel grote niveauverschillen gaan zijn tussen de renners en ook extra nervositeit.”

Meer valpartijen

Maar dat is niet het enige. Volgens Boonen zullen er dit jaar ook meer valpartijen zijn dan in een normale editie van Parijs-Roubaix. “Er zullen toch wel wat klassementsrenners zijn die met een bang hartje gaan uitkijken naar deze etappe.”

Het is een rit van meer dan 150 kilometer, met vijftien stroken. Goed voor bijna 22 kilometer aan kasseien. “Enkele van de zwaarste stroken uit Parijs-Roubaix zitten ook in de etappe in de Ronde van Frankrijk. Dus dit gaat zeker voor brokken zorgen in het Tourpeloton,” zegt Boonen.

Eigen kansen

Naast een verkenning van de kasseirit liet Boonen ook zijn mening uitschijnen over de Belgische renners in de Ronde van Frankrijk. “Het opent perspectieven voor onze Belgische jongens. Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven. Ik hoop dat zij een beetje voor hun eigen kansen mogen gaan in de finale van deze etappe.”