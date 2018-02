Tom Boonen gaat aan de slag bij Lotto-Soudal. Dat maakte hij donderdag zelf bekend op een persconferentie. Hij wordt er in de eerste plaats ambassadeur van "Captains of Cycling", een coöperatieve vennootschap waarmee Lotto-Soudal probeert het budget van het team te verhogen. Daarnaast krijgt hij ook een adviserende rol binnen het team.

Bij die adviserende rol benadrukt Boonen dat hij niet achter het stuur van een volgwagen gaat zitten. "Je zal mij niet veel op koersen zien, maar er is ook buitenom veel werk te doen is. Het zijn vooral de dagen tussen wedstrijden dat de renners met vraagtekens thuis zitten. Dingen die ik dan misschien heb opgevangen. Ik denk wel dat dat voor sommigen het verschil kan maken.”

De samenwerking is best opvallend, want Boonen reed bijna zijn hele wielercarrière voor concurrent Quick-Step. Manager Patrick Lefevere hoopte zelfs dat Boonen de rol die hij nu bij Lotto gaat uitvoeren, zou bekleden bij Quick-Step. “We hebben drie keer af gesproken, maar dat werd nooit geconcretiseerd. Paul De Geyter (jarenlang zakenwaarnemer van Boonen) deed dat wel en dus zit ik hier. Maar we zijn allemaal vrienden onder mekaar. Ik kan zeker nog met Patrick door dezelfde deur.”