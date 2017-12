Boogerd: "Er wordt nog altijd gekloot"

Drie dagen na het einde van zijn dopingschorsing maakt Michael Boogerd zijn terugkeer in het peloton. De 45-jarige oud-renner gaat aan de slag als ploegleider bij Roompot – Nederlandse Loterij. In een interview met de NOS blikt Boogerd terug op de voorbije jaren en heeft hij het over Chris Froome, die in de Vuelta positief testte: “Er wordt nog altijd gekloot in het peloton en Froome doet gewoon mee.”

Boogerd richtte in 2013 de wielerploeg Roompot mee op, maar in datzelfde jaar bekende hij dat hij doping had gebruikt tijdens zijn wielercarrière. De Nederlander werd twee jaar later alsnog geschorst door de Internationale Wielerunie UCI. “Het voelde niet als een gevangenisstraf, maar het voelt wel apart als je niet welkom bent.”

De Nederlander heeft het ook over Chris Froome. De winnaar van de Tour en Vuelta werd in de Ronde van Spanje dit jaar positief getest op een te hoge waarde Salbutamol. “Ik ben verbaasd over de naïeve reacties van media en volgers, maar niet op de positieve test zelf. Ik heb nooit geloofd dat na Armstrong en Boogerd in één keer al het rotte uit de sport was. Dat blijkt ook. Er wordt nog altijd gekloot. Er zijn regels en binnen die regels wordt een grens opgezocht. Froome doet daar ook gewoon aan mee.”

Foto: Twitter/TeamRoompot