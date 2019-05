Bondsprocureur Kris Wagner nam vandaag het woord tijdens het matchfixingproces. Wagner duidde waarom hij strenge straffen wil voor de betrokken partijen. In zijn betoog had hij het onder meer over “sjoemelaars, maffioso en schandelijke advocaten”. Over KV Mechelen en Waasland-Beveren zei hij dan weer dat er “iets rots is bij beide clubs”.