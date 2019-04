Bondsparket vordert zeven speeldagen schorsing voor Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi dreigt de rest van de play-offs te moeten missen na zijn rode kaart tegen AA Gent. Er hangt de middenvelder van Genk een schorsing van zeven speeldagen boven het hoofd.

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde ook nog een boete van 7.000 euro.

De Oekraïense Genk-middenvelder loodste Genk met twee doelpunten nog voorbij AA Gent, maar moest in de blessuretijd met rood naar de kant. Hij trapte opzettelijk tegen het hoofd van Verstraete, zo oordeelde scheidsrechter Visser.

Topper tegen Club Brugge

In het onwaarschijnlijke geval dat KRC Genk de strafvordering aanvaardt, kan coach Clement niet op zijn sterkhouder rekenen in de rest van play-off 1. Indien de Limburgers niet akkoord gaan, komt het dossier vrijdag in eerste aanleg voor de Geschillencommissie.

Als KRC Genk dan beroep aantekent, treedt een eventuele schorsing pas vanaf speeldag vijf in werking. In dat geval mag Malinovskyi in de topper in de Luminus Arena tegen Club Brugge sowieso aanteden.

De Geschillencommissie Hoger Beroep behandelt het dossier ten vroegste op dinsdag 16 april.