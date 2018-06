Bondscoach Panama: "België heeft buitengewoon goede spelers"

De Panamese bondscoach Hernan Dario Gomez zocht de verklaring voor de 3-0 nederlaag tegen België vooral bij de sterkte van de tegenstander, en dan vooral de individuele klasse. "Ze hebben buitengewoon goede spelers", vertelde de Colombiaan na de wedstrijd in Sotsji.

"Een debuut is altijd moeilijk, en gezien de tegenstander werd het nog moeilijker. Ze leggen veel variaties in de aanval en daardoor hadden we het moeilijk. In de tweede helft wilden we de ruimte verkleinen, maar we verloren de concentratie en zo gaven we in werkelijkheid meer ruimte weg."

Rol gespeeld

Ondanks de nederlaag bij het WK-debuut zitten de Panamezen niet in zak en as.

"We hebben hier onze rol gespeeld. We kregen ook wel wat kansjes, het had even goed 3-1 kunnen zijn. 3-0 is echter een logische uitslag. Ik heb in de kleedkamer aan mijn jongens gezegd dat ze zich waardig getoond hebben. Ze hebben niet over zich heen laten lopen."

Voor Panama waren het hectische dagen. "Het zat boordevol emoties: blijdschap, maar ook zenuwen en spanningen, want iedereen sprak maar over de tegenstander. Het team voelt dat ook aan en dan moesten we die wedstrijd nog spelen. Het is wel een fantastische ervaring en ook zeer leuk voor onze fans", besloot Gomez.