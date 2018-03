Bolt pakt uit met panna op training Dortmund

Usain Bolt heeft vandaag een uurtje meegetraind bij het Duitse Borussia Dortmund. Er was natuurlijk veel aandacht voor de voormalige spurtbom, maar Bolt liet zien dat hij ook een potje kon voetballen. Zo pakte hij bijvoorbeeld uit met een knappe panna.

Er waren trouwens meer dan 1400 kijklustigen komen opdagen voor de training van Bolt. Achteraf deelde de Jamaicaan met plezier handtekeningen uit aan de fans.

@usainbolt: "It was good! I had fun with the guys, they were very welcoming." #BVBolt pic.twitter.com/FTkdDyOw7e