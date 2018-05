Blessure houdt Dani Alves weg van het WK

Brazilië zal op het komende WK in Rusland niet kunnen rekenen op verdediger Dani Alves. De 35-jarige voetballer van Paris Saint-Germain is out met een knieblessure en zal niet op tijd fit geraken voor de wereldbeker. Dat heeft de Braziliaanse voetbalbond vrijdag bekendgemaakt.

Dani Alves liep de blessure op tijdens de Franse bekerfinale. De Brazilaanse verdediger mag dus een kruis maken over het WK in Rusland. Alves heeft al 107 caps als international achter zijn naam staan. Brazilië, altijd een van de kanshebbers op eindwinst, opent zijn toernooi tegen Zwitserland. Nadien volgen nog groepswedstrijden tegen Costa Rica en Servië.