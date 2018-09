Bjorg Lambrecht verovert zilver in de wegrit bij de beloften

Marc Hirschi heeft zich in Innsbrück tot wereldkampioen op de weg bij de beloften gekroond. De Zwitser haalde het na 174,3 kilometer voor onze landgenoot Bjorg Lambrecht en de Fin Jaakko Hänninen. De Zwitser demarreerde op een kleine tien kilometer van de aankomst in een afdaling en werd niet meer bijgehaald door Lambrecht en Hänninen. Onze landgenoot won op een handvol seconden de sprint voor de tweede plaats.

Het is voor de Belgische delegatie de vierde medaille in Innsbrück. Eerder veroverde Remco Evenepoel een dubbele gouden medaille (tijdrit + wegrit) bij de junioren. Brent Van Moer won maandag zilver in de tijdrit bij de beloften. In ploegverband won Quick-Step Floors zondag de ploegentijdrit bij de mannen elite. Hirschi, die volgend jaar prof wordt bij Sunweb, is de opvolger van de Fransman Benoît Cosnefroy. Bjorg Lambrecht zorgt voor de eerste zilveren medaille op een WK voor beloften sinds Johan Vansummeren in 2003. Het WK voor beloften wordt sinds 1996 georganiseerd. Nog nooit kon een Belg het goud veroveren.