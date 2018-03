Bijna alle Cercle-fans geïdentificeerd

De politie van Brugge kent de namen van bijna alle aanstokers van de rellen na de voetbalwedstrijd van Cercle Brugge tegen Beerschot-Wilrijk. Er is massaal veel reactie gekomen op de beelden die de politie vrijdag op hun Facebookpagina had gezet.

Omdat het onderzoek weinig opleverde, vroeg de politie aan hun volgers op Facebook om de namen van de aanstokers door te geven via voetbalgeweld@politiebrugge.be. De politie wou de namen kennen van in totaal twaalf Cercle-fans. “Op een of twee supporters na zijn alle aanstokers geïdentificeerd”, zegt woordvoerster Lien Depoorter van de Brugse politie aan VTM NIEUWS. “Na ons bericht op Facebook hebben we meer dan vijftig mails ontvangen met mogelijke namen.”

De politie zal de namen nu doorgeven aan de voetbalcel van Binnelandse zaken. Die kan de betrokken supporters een boete of zelfs een stadionverbod opleggen.

Foto: archief