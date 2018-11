Bestuursleden voetbalclub Moeskroen weer vrij

De drie personen die opgepakt waren naar aanleiding van de huiszoekingen bij voetbalclub Moeskroen en enkele bestuurders van de club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zijn al opnieuw vrijgelaten. Dat meldt het federaal parket. De onderzoeksrechter heeft beslist ze pas op een latere datum te verhoren.

Volgens het federaal parket draait het onderzoek enerzijds rond mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting. Meer bepaald willen de speurders nagaan of de Israëlische voetbalmakelaar Pini Zahavi en zijn zakenpartner Fali Ramadani in 2016 en 2017 de club in handen hadden. Volgens de reglementen van de FIFA en de KBVB is dat verboden, maar de voorbije jaren slaagde Moeskroen er altijd in de licentiecommissie en het BAS ervan te overtuigen dat Zahavi niet de baas van de club was.

Het gerecht onderzoekt nu of dat niet gebeurde met valse documenten. Uit een onderzoek dat De Standaard vorige week publiceerde op basis van documenten uit Football Leaks, bleek dat Zahavi eind 2016 zeker nog de sterke man bij Moeskroen was, terwijl officieel zijn rol al uitgespeeld was sinds het begin van dat jaar.

Anderzijds onderzoeken de speurders ook of er sprake is van witwassen en of voetbalclub Moeskroen gesteund wordt of werd door illegale financiering, meer bepaald met miljoenen euro's uit offshorebedrijven van Pini Zahavi. Officieel is de schatrijke Thaise zakenman Pairoj Piempongsant, een zakenrelatie van Zahavi, vandaag de eigenaar van de Henegouwse voetbalclub. Maar het gerecht wil weten waar het geld vandaan kwam dat Zahavi in 2015 via zijn vennootschap Gol Limited in de club investeerde, en hoe het vandaag zit met de financiering van de club.

