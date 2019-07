Bernal overleeft laatste Alpenrit en wint morgen zijn eerste Tour

Egan Bernal rijdt morgen zonder ongelukken als winnaar van de 106de Tour de France over de Champs-Elyssées in Parijs. De 22-jarige renner van Ineos hield stand in de 20ste en ingekorte etappe naar Val Thorens en zo is Bernal de eerste Colombiaan die de Ronde van Frankrijk zal winnen. Vincenzo Nibali reed solo naar ritwinst.

De voorlaatste en 20ste etappe van de Ronde van Frankrijk werd ingekort naar 59,5 km vanwege de slechte weeromstandigheden. Al bleef het slot pittig met een klim buiten categorie van meer dan 30 km naar de finish in het skioord Val Thorens.

Jumbo-Visma bepaalde het tempo van aan de voet van de klim, maar toen de helpers op 6 km van de top allemaal opgesoupeerd waren, kwam er geen reactie van kopman Steven Kruiswijk. Julian Alaphilippe, tweede in de stand, was intussen al gelost en valt door het tijdverlies van het podium.

Vooraan reed Vincenzo Nibali, die in de eerste vlucht zat, solo naar de overwinning in Val Thorens. En gele trui Egan Bernal die kwam eigenlijk nooit in de problemen. De Colombiaan nestelde zich veilig in het wiel van zijn ploegmaats. Met een brede glimlach en met de feliciaties van ploegmaat en Tourwinnaar van 2018 Gerant Thomas reed Bernal over de finish.

Bernal is momenteel 22 jaar en zes maanden. Om een jongere Tourwinnaar te vinden, moeten we 110 jaar teruggaan in de tijd. In 1909 was de Luxemburger François Faber eveneens 22 jaar en zes maanden toen hij de Tour won, maar wel negen dagen jonger dan Bernal. Vijf jaar eerder was de Fransman Henri Cornet als Tourwinnaar bijna twintig jaar oud, een record dat nog steeds standhoudt. Cornet was als vijfde geëindigd in die Tour en werd pas als winnaar uitgeroepen toen de top vier gedeklasseerd werd. Bernal is de dus de jongste Tourwinnaar ooit in de naoorlogse periode. .