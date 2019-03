Bernal is eindwinnaar in Parijs-Nice

Egan Bernal (Sky) is de eindwinnaar van de 77ste Parijs-Nice. De Colombiaan veroverde zaterdag de gele trui en gaf die zondag niet meer af. Ion Izagirre (Astana) won de slotrit voor onze Belg Oliver Naesen en de Nederlander Wilco Kelderman

In de eindstand heeft de 22-jarige Bernal 39 seconden voor op zijn landgenoot Nairo Quintana en 1 minuut en 2 seconden op zijn Poolse teamgenoot Michal Kwiatkowski. Op de erelijst volgt Bernal de Spanjaard Marc Soler op.

Bernal is de derde Colombiaanse eindwinnaar en ook de derde op zes jaar tijd. In 2014 won Carlos Betancur, in 2017 Sergio Henao. Voor Bernal is het de tiende profzege, de de vijfde in de WorldTour en de eerste dit seizoen.