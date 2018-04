Benteke hinkt trainingsveld af

Slecht nieuws voor Christian Benteke. De spits van Crystal Palace hinkte donderdag van het trainingsveld en is onzeker voor de competitiematch tegen Bournemouth, nu zaterdag. Het is nog niet duidelijk wat er juist aan de hand is met onze landgenoot.

“Benteke hinkte van het trainingsveld met pijn aan de lies”, meldt zijn trainer Roy Hodgson. “We weten nog niet hoe ernstig het is. De dokter kon nog geen uitspraak doen over zijn toestand, dus ik kan dat zeker niet.”

Benteke beleeft een tegenvallend seizoen. De 27-jarige spits maakte nog maar twee doelpunten in 26 wedstrijden, staat met Crystal Palace maar net boven de degradatieplaatsen in de Premier League en werd door bondscoach Roberto Martinez uit de selectie van de Rode Duivels gelaten.