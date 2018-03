Benoot in vorm voor Ronde van Vlaanderen

Tiesj Benoot beleeft zijn beste voorjaar ooit. Na zijn indrukwekkende overwinning in de Strade Bianche hoopt hij ook op winst in de Ronde van Vlaanderen zondag. "Ik reken mezelf tot een van de favorieten, maar een uitgesproken topfavoriet is er niet", zegt hij twee dagen voor de race.

"Die overwinning in de Strade is een wereld van verschil en heeft me zowel rust als vertrouwen bezorgd. Dat zelfvertrouwen kan ik momenteel combineren met goeie benen en dat zie je ook aan mijn manier van koersen. Ik heb er veel zin in.", aldus Benoot. Er zijn veel favorieten voor Vlaanderens mooiste maar de renner ziet het blok van Quick-Step Floors als grootste concurrent. Hoe hij die ploeg wil verschalken, zal Benoot zondag moeten zien. “Er zijn verschillende manieren mogelijk om te winnen. Soms is het beter om zelf aan te vallen om het tactisch steekspel te vermijden.”