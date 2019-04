Benoot stevig gehavend na Parijs-Roubaix

Iljo Keisse en Tiesj Benoot zijn niet langer in koers in de 117e editie van Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour). De renners respectievelijk van Deceuninck - Quick-Step en Lotto - Soudal kwamen ten val en moesten de strijd staken.

Keisse kwam zwaar ten val op 107 kilometer van de finish, toen hij tegen een verkeersdrempel knalde. Hij bezeerde daarbij onder meer zijn schouder en kon zijn tocht niet voortzetten. Keisse is intussen overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals, maar verdere informatie over zijn toestand is er niet.

Ook Tiesj Benoot ontkwam niet aan zijn deel van de pech. Hij ging door de achterruit van een volgwagen. Op dat moment was hij al aan het achtervolgen na een eerdere val. Zijn ploeg Lotto - Soudal laat weten dat de renner een zware kneuzin aan de rechterheup en de rechterschouder opliep. Hij heeft ook een barst in het sleutelbeen en daarnaast liep Benoot ook snij -en schaafwonden op. Zijn voorjaar zit erop.