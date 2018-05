Bennett wint slotrit, Froome pakt eindzege

De Ier Sam Bennett heeft de slotrit in de Ronde van Italië gewonnen. In een massasprint in de straten van Rome was hij sneller dan Elia Viviani. Opvallend: de laatste zeven plaatste rondjes in Rome werden geneutraliseerd, waardoor Chris Froome op 70 kilometer van de streep al zeker was van de eindzege in de Giro.

Voor Froome is het de derde eindzege op rij in een grote ronde. Vorig jaar was hij al de beste in de Tour en de Vuelta en nu dus ook in de Giro. Na de Ronde van Spanje kwam aan het licht dat hij een afwijkende dopingtest had afgelegd. Er zat teveel salbutamol in z’n urinestaal. Froome zei dat dat kwam door gebruik van een inhalator voor z'n astma. De Brit mocht blijven koersen en nu dus ook met resultaat. Voor Froome is het z’n eerste eindzege in de Ronde van Italië.

Froome begon niet goed aan deze Giro en stond aanvankelijk niet in de top 10. Maar in de veertiende rit met aankomst op de Zoncolan kwam hij voor het eerst boven water. Hij won daar met een kleine voorsprong op Simon Yates. Maar dé krachtinspanning was de rit over de Colle delle Finestre. Met een solo van bijna 80 kilometer reed hij zich twee dagen voor het einde in de roze trui. De Nederlander Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar, eindigt als tweede in deze Giro. De Colombiaan Miguel Angel Lopez vervolledigt het podium.