Bennett wint in kletsnatte Giro

De Ier Sam Bennett heeft de twaalfde rit in de Giro gewonnen. In een vlakke rit van 214 kilometer kwamen vandaag de sprinters aan bod, maar de finale werd gereden in hondenweer. Dat zorgde voor een zware slotfase. Er stond geen maat op Bennett, de rest was niet te zien op de foto. De roze trui van Simon Yates werd niet bedreigd.

Vijf renners kozen voor de vlucht van de dag. Op dertig kilometer van de aankomst sleurden de Belgische ploegen Quick-Step en Lotto aan het peloton. Maar de troepen van Lefevere verloren wel hun belangrijkste pion Elia Viviani. De vluchters werden gegrepen en dat was het signaal voor Tim Wellens om zijn kans te grijpen in het ondertussen uitgeregende Italië. Zijn aanval hield stand tot op tien kilometer van de streep.

Betancur en Mohoric plaatsten nog een demarrage, maar in het dalende slot kwam het peloton er toch over. Bennett viel van wel erg ver aan, maar niemand kwam nog in zijn buurt. De Ier pakte zo zijn tweede ritzege in deze Ronde van Italië.