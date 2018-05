Bennett vloert Viviani in de sprint

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) was de snelste in de massasprint in de zevende rit van de Ronde van Italië. Geen derde zege dus voor de Italiaan Elia Viviani, hij werd gevloerd door de Ier. Met Jürgen Roelandts en Jens Debusschere finishten er twee Belgen in de top tien. In het klassement verandert er niets.

De eerste rit op het Italiaanse vaste land was er eentje voor de sprinters. Quick-Step Floors had met Viviani de topfavoriet voor de dagzege in haar rangen, maar de Italiaan kon net niet afwerken. Bennett kroop uit het wiel van Viviani en sprintte zo al bij al vlot naar de zege.

Jürgen Roelandts en Jens Debusschere eindigden als negende en tiende. In het algemene klassement blijft de Brit Simon Yates aan kop. De achtste rit brengt het peloton zaterdag over 209 kilometer van Praia a Mare naar Montevergine di Mercogliano.