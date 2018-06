Bende opgerold die tennissers omkocht

De federale politie heeft een Armeens-Belgische bende opgerold die sinds 2014 professionele tennisspelers omkocht om wedstrijden te vervalsen. Dat bevestigt het federaal parket.

Bij 21 huiszoekingen zijn in totaal 13 mensen meegenomen voor verhoor. De politieacties in ons land kaderen in een internationaal onderzoek. Op vraag van de onderzoeksrechter vonden er namelijk ook acties plaats in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Bulgarije, Slowakije en de VS.

De omgekochte wedstrijden waren er allemaal in het FUTURES- en het CHALLENGER-circuit, lagere klasses, waar meestal geen camera's aanwezig zijn.

Belgen?

In 2015 kwam de kansspelcommissie de bende op het spoor. Bijna iedereen onder hen had geen inkomen of werk en zat financieel aan de grond, schrijft het parket.

Over hoeveel wedstrijden het gaat en of er ook Belgische spelers bij betrokken zijn, is voorlopig niet duidelijk;